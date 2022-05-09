Direksiyon başında fenalaştı, kaza yaptı: 'Bayıldı galiba o sırada...'
Ümraniye TEM Otoyolu'nda direksiyon başında fenalaştığı öne sürülen sürücü önce kamyonete ardından da otomobile çarptı. Kamyonetin devrildiği kazada fenalaşan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.
Kaza saat 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gitmek üzere 34 D 7724 plakalı otomobiliyle ilerleyen Orhan Doğan, direksiyon başında fenalaştı.
OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
Doğan'ın kullandığı otomobil önce Metin Karasu yönetimindeki 34 FU 1818 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ilerlemeye devam eden otomobil daha sonra başka bir otomobile arkadan çarparak durabildi. Olayda fenalaşan sürücü Orhan Doğan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
"BAYILDI GALİBA O SIRADA"
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyfi İşleyen, "Otobanda ilerlerken buradaki araç yan tekere vurmuş. Yan teker de savurunca geldi bana vurdu" dedi.
Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Kamyon devrildi. Kamyona çarpmış ağabey. Bayıldı galiba o sırada. Sonra bizim yanımızdan geçti otomobile çarptı. Baygın halde görünce indik biz de. Öyle bir şey oldu herhalde hastaneye gidiyormuş" diye konuştu.
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak