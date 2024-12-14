Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:45

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:56

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 11 Aralık'ta feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; direksiyon başında kalp krizi geçiren Süleyman Şimşir (46) kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir, traktörün altında kaldı.

Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.