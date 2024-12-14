Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, feci şekilde can verdi!

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, feci şekilde can verdi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:45

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 11 Aralık'ta feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; direksiyon başında kalp krizi geçiren Süleyman Şimşir (46) kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir, traktörün altında kaldı.

Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #Adana #kalp krizi #kaza #traktör

İlgili Haberler

Edirne'de yanan araçta feci şekilde can vermişlerdi: Kimlikleri belli oldu!

Edirne'de yanan araçta feci şekilde can vermişlerdi: Kimlikleri belli oldu!
Yatağında feci şekilde can verdi

Yatağında feci şekilde can verdi
Konya'da korkunç kaza: Sürücü feci şekilde can verdi!

Konya'da korkunç kaza: Sürücü feci şekilde can verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler