Yatağında feci şekilde can verdi
Burdur'un Gölhisar ilçesinde babasının evine gelen şahıs babasını evde yanmış olarak buldu.
Burdur'un Gölhisar ilçesi Elmalıyurt köyünde edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde babasından haber alamayınca evine gelen H.D. kapıyı açıp girdiğinde babası Özcan Dirmilli'yi yatakta bir kısmı yanmış bir şekilde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dirmilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Özcan Dirmilli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülürken olay ile ilgili incelenme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi