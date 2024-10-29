Konya'da korkunç kaza: Sürücü feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:06

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:06

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Antalya Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 64 ABV 480 plakalı otomobil, yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ö.K.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.A.K. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.