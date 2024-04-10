Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: Yaralılar var!

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Evli çiftin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:13
Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: Yaralılar var!
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Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; plakası henüz tespit edilemeyen Aykut A. yönetimindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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