Diyarbakır-Elazığ yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:20
Diyarbakır-Elazığ yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
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Diyarbakır-Eğil karayolunda Baver Kavşağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre; Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR!

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 2 ağır yaralı ve minibüs içerisindeki 3 yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


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