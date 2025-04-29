Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Osmaniye'de tır şarampole devrildi: 1 kişi öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Osmaniye'de tır şarampole devrildi: 1 kişi öldü
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:17

Feci kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Gaziantep otoyolu Düziçi gişeleri mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih Mehmet Yazar yönetimindeki 31 AGM 873 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen sürücü Fatih Mehmet Yazar Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #osmaniye

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