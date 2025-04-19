Osmaniye'de TOKİ'den konutlarını teslim alarak taşınan yurttaşlar: "Suyumuz akmıyor, şu an bir damla suyumuz yok"

Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:08

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Mezretli köyünde orta gelirli vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Konutlarda şebeke borularının olduğunu ancak şebekeye gelen ana su boru hattı olmadığını ifade eden vatandaşlar bu konuda bir çözüm bekliyor.

"EVLERİMİZDEN BİR DAMLA SU AKMAMAKTADIR''

Yılmaz Aslan şunları söyledi:

"TOKİ'nin bizler için yapmış olduğu 250 bin konut projesi kapsamında orta gelirli sınıf için yapmış olduğu TOKİ konutlarını bizlere teslim ettiler. Lakin biz anahtarları alıp evlerimize geldiğimizde, evlerimizde bir damla su olmadığını, elektrik olmadığını, doğal gaz olmadığını, altyapı olmadığını, TV sistemlerinin çalışmadığını, koridor lambalarımızın yanmadığını fark ettik. Uğraşlarımız sonrasında bazı şeylerimizi kendimiz hallettik lakin su işini çözemedik. Suya da gelince şantiyenin suyunu kullanmaktayız. Kendi evimize hortumla su çektik. Şu an için dairelerimizde bir damla su akmamaktadır. Temizlik yapamıyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz, çocuklarımız var taşındık. Dairelerimizde elektrik var, aboneliklerimizi aldık, doğal gazımızı bağlattık. İnternet çektiremedik, uydu antenler çalışmıyor, ortak alanı emlak yönetimi üzerine almadığı için ortak alanlarımız çalışmıyor. Suyumuz akmıyor, şu an bir damla suyumuz yok bizim. Bize binanın bittiğini söylediler. Ben konuyu araştırdığımda şantiyenin kuyusu olduğunu, kuyudaki suyun tahlile gönderildiğini, bir hafta içinde tahlilden geleceğini ve binalara verileceğini söylediler. Bildiğin resmen bizi kandırdılar. Bilseydim gelmezdim, böyle olduğunu bilsem ben bu TOKİ'yi teslim bile almazdım."

"ELİMDE BİDONLARLA KÖYDEN SU TAŞIR GİBİ TAŞIYORUM''

Fatma Aşçı ise "Ben taşınalı iki hafta oldu bu TOKİ'ye. Bize tamamen bitmiş olduğunu söylediler. Biz de ona istinaden evlerimizi taşıdık çünkü iki yere kira vermek istemiyoruz. Zor durumda kalmamak için evimizi taşıdık. Taşındığım günden beri elimde bidonlarla köyden su taşır gibi su taşıyorum. Bulaşığımı elimde yıkıyorum, çamaşırımı götürüp kayınvalidemde yıkıyorum. Banyomuzu yapamıyoruz çok zor durumdayız. Suyu satın alıyoruz içme suyunu haliyle" dedi.

"BU SORULARIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM''

Mustafa Tekeş ise "Kadirli TOKİ konutlarında oturuyoruz. Bize TOKİ konutlarını teslim ettiklerinde 'Her şey hazır, gelip oturabilirsiniz, anahtarınızı teslim alabilirsiniz' dediler. Ama geldiğimizde evimize girdiğimiz zaman evimizde bir damla suyumuz akmıyor. Çocuklarımızla perişan oluyoruz. Ortak gider alanlar hiçbir şekilde açılmadı. Bu sorunların giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.