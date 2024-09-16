Direksiyon hakimiyetinin kaybetti! Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Boğaziçi mevkiinde, Hüseyin Ergen idaresindeki 60 TA 475plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada araç sürücüsü Hüseyin Ergen ile Pınar Ergen ve Hasan Ergen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Samsun
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