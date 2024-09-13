Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:45

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 şüphelinin yasa dışı bahis oynattığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, R.Y. (43), Y.K. (42) ve S.T'yi (55) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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