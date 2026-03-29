Direksiyon sınavında dehşet: Babasıyla birlikte komisyon üyesine saldırdı

Silivri Cumhuriyet Parkı’nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, iddiaya göre sınavı geçmek için yeterli puanı alamadı.

Sınavdan kalan genç ve babası, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı düzenleyen baba ve oğuldan şikayetçi oldu.