Direniş çadırı kurulacak Adana’da oturma eylemleri mahalle mitinglerine dönüşecek: Halk Karalar’ın yanında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması ve sonrasında görevden uzaklaştırılması nedeniyle CHP Adana İl Başkanlığı eylemlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam Adana il gençlik örgütü, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde geniş bir katılımla oturma eylemi yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde yapılan oturma eylemine CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana il yönetim kurulu üyeleri, CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık ve yönetimi, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ ve yönetimi, CHP merkez ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Oturma eyleminde konuşan il başkanı Anıl Tanburoğlu, “Adana’da Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar’ın tutuklanmalarına tepkiler çığ gibi büyümeye devam etmektedir. Gençliğimizin sokaklarda kapı kapı dolaşarak bu haksızlığa karşı koyması, Adana halkının bu yapılan haksızlığa karşı başkanlarımızın yanında olduğunu göstermiştir. Bugünden sonra belediyemizin önünde kuracağımız çadırlarla adalet nöbetimizi tutuklanmalar sona erene kadar devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.