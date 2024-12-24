Direnişin sembol ismiydi... 'Cerattepe Gazisi' Hacı Ali Keklik 106 yaşında hayatını kaybetti

Artvin’in Cerattepe mevkiinde maden faaliyetlerine karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Hacı Ali Keklik, 106 yaşında hayatını kaybetti.

Direnişin sembol ismiydi... 'Cerattepe Gazisi' Hacı Ali Keklik 106 yaşında hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:12

Artvin'de altın madeni faaliyetlerinin olduğu Cerattepe’de 2016 yılında madencilik karşıtı protestolar sırasında vücuduna plastik mermi isabet eden Hacı Ali Keklik, 106 yaşında hayatını kaybetti. 

Keklik, protestolar sırasında vücuduna plastik mermi isabet etmesi sebebiyle 'Cerattepe Gazisi' olarak biliniyordu. Keklik, yarın Artvin Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kolorta Mezarlığı’nda defnedilecek.

Yeşil Artvin Derneği Keklik'in ölümünün ardından sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.

Söz konusu mesajda “Artvin'in ulu çınarlarından Cerattepe Yaşam Mücadelesinin simge isimlerinden Hacı Ali Keklik’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına ve Artvin halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı. 


Etiketler: #Hacı Ali Keklik #Artvin

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