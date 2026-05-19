Diş hekimleri uzmanlık kontenjanlarında büyük kriz! 10 bin adaya 897 kadro: 'Sistem matematiksel tıkanma noktasına ulaştı'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Mayıs’ta açıklanan 2026 yılı 1. Dönem Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kontenjanları, diş hekimleri ve ailelerin tepkisini çekti.

Açıklanan verilere göre toplam 897 kadronun 861’i genel kontenjana ayrılırken, kalan 36 kadro yabancı uyruklu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı kontenjanlarından oluştu.

Kontenjanların açıklanmasının ardından özellikle genç diş hekimleri, artan mezun sayısına karşın uzmanlık kadrolarının yetersiz bırakıldığını belirterek istihdam sorununa dikkat çekti.

"CİDDİ BİR PLANLAMA SORUNU..."

Cumhuriyet’e konuşan Diş Hekimleri Dayanışma Platformu temsilcilerinden Derya Yıldız, son yıllarda DUS’a başvuran aday sayısındaki hızlı artışa karşın uzmanlık kadrolarının aynı oranda yükselmediğini söyledi.

Yıldız, “Türkiye’de diş hekimliği eğitimi ve kamu sağlığı istihdamı, kontrolsüz artan mezun sayısına karşılık uzmanlık kontenjanlarının yetersiz kalması nedeniyle ciddi bir planlama sorunuyla karşı karşıya” dedi.

Resmi ÖSYM verilerine işaret eden Yıldız, son 3 yılda DUS’a başvuran aday sayısının 3 bin 270’ten yaklaşık 10 bine ulaştığını belirterek, bunun yüzde 200’lük bir artış anlamına geldiğini ifade etti.

Buna karşın toplam uzmanlık kontenjanlarının yalnızca 897 olarak belirlendiğini söyleyen Yıldız, “2023 yılında sınava giren her 5 hekimden biri uzmanlık kadrosuna yerleşebilirken, bugün bu oran her 11 hekimden yalnızca 1’ine geriledi. Sistem matematiksel olarak tıkanma noktasına ulaştı” diye konuştu.

‘MHRS’DE EN YOĞUN İKİNCİ BRANŞ’

Uzmanlık kontenjanlarının düşük tutulmasının yalnızca genç hekimleri değil, yurttaşların sağlık hizmetine erişimini de etkilediğini vurgulayan Yıldız, diş hekimliğinde yaşanan yoğunluğun MHRS verilerine de yansıdığını söyledi.

Yıldız, “Diş hekimliği, MHRS verilerine göre vatandaşların en fazla randevu talep ettiği ve yoğunluk yaşanan ikinci branş konumunda. Toplumun uzman diş hekimi ihtiyacı bu kadar yüksekken; Pedodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi gibi kritik alanlardaki kontenjanların baskılanması rasyonel bir sağlık planlamasıyla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BİNLERCE GENÇ HEKİM MAĞDUR’

Kontenjan yetersizliği nedeniyle yüksek puan alan çok sayıda diş hekiminin uzmanlık eğitimi dışında kaldığını belirten Yıldız, yaşanan durumun sistemsel bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Yıldız, “Yüksek başarı göstermelerine rağmen kontenjan darlığı nedeniyle mağdur olan binlerce diş hekiminin yaşadığı bu sistemsel tıkanıklığın gündeme taşınması, sağlık sisteminin geleceği adına büyük önem taşımakta” dedi.