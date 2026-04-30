Diş hekimlerinde uzmanlık çıkmazı

Diş hekimleri, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’na (DUS) yönelik sorunları giderek daha yüksek sesle dile getiriyor. Genç diş hekimleri için uzmanlık artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.

Diş Hekimleri Dayanışma Platformu’ndan Derya Yıldız, “Sınava giren aday sayısı bir yılda bir buçuk kat arttı. Ancak açılan kadro neredeyse aynı. Emek veren birçok kişi karşılığını alamıyor” dedi.

Yıldız, eskiden uzmanlığın en azından birkaç yıllık bir güvence olarak düşünüldüğünü ifade ederek “Şimdi uzman olanlar bile atanamıyor” diye ekledi.

Sınav sisteminin giderek YKS’ye benzediğine dikkat çeken Yıldız, “Birkaç net fark bile sıralamada dramatik değişimlere yol açıyor” diye konuştu.