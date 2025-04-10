Dış politika AKP'nin ideoloji üretim merkezi SETA'ya kaldı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:22

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına çeşitli atamalar yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Akif Çağatay Kılıç yerini korurken kuruldaki isimlerin AKP'nin ideoloji üretim merkezi olarak bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile bağlantılı olması dikkat çekti.

Geçmişte SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapan ve halen Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Burhanettin Duran, SETA Washington D.C. Araştırma Direktörü olarak görev almış Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat yine geçmişte SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü olan Prof. Dr. Muhittin Ataman ve vakfın Güvenlik Araştırmaları Direktörlüğünü yapmış Prof. Dr. Murat Yeşiltaş da yeni kurulda yer aldı.