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Diş sağlığında çifte kriz: Yurttaş tedavi olamıyor, hekim atama bekliyor

Diş sağlığında çifte kriz: Yurttaş tedavi olamıyor, hekim atama bekliyor

9.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Diş sağlığında çifte kriz: Yurttaş tedavi olamıyor, hekim atama bekliyor

İzmir'de diş tedavisinin ardından yaşandığı iddia edilen mağduriyetin sistemdeki aksaklıkları yeniden görünür kıldığını belirten diş hekimleri, kamudaki randevu sorunu, yetersiz kapasite ve atama bekleyen binlerce meslektaş nedeniyle kapsamlı düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
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İzmir'de diş ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan enjeksiyonun ardından bir bacağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilen yurttaşın yaşadığı olay, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Diş hekimleri, yaşanan mağduriyetin münferit bir vakadan ibaret olmadığını belirterek ağız ve diş sağlığı sisteminde uzun süredir devam eden yapısal sorunlara dikkat çekti.

Kamu hastanelerinde aylar sonrasına verilen randevular, yetersiz hizmet kapasitesi ve yaklaşık 25 bin diş hekiminin atama beklemesi nedeniyle mağduriyet olduğunu ifade eden diş hekimleri, sistemde kapsamlı düzenleme çağrısı yaptı.

Diş Hekimleri Dayanışma Platformu Üyesi Derya Yıldız, kamu hastanelerinde diş hekimi randevularına erişimin her zorlaştığını, birçok hastaya aylar sonrasına randevu verildiğini ifade etti.

Yurttaşların acil servislere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) başvurmak zorunda kaldığını dile getiren Yıldız, diş tedavisi yapma yetkisi bulunmayan hekimlerin çoğu zaman yalnızca ilaç tedavisi uygulayabildiğini, bunun da gereksiz antibiyotik kullanımını artırdığını kaydetti. 

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