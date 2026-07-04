Diş tedavisi sırasında yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ela gözyaşlarıyla uğurlandı

Burdur’dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta’daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi’nde tedavi sırasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, Burdur’da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur’da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta’daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında uygulanan genel anestezinin ardından kalbi duran küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Ela’nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi. Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan ve cimnastik sporuyla ilgilenen Ela Kocaçöğür için ikindi namazına Burdur Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ela’nın ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.