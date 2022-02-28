Dış ticaret açığı verileri açıklandı: Son 9 yılın en yüksek seviyesinde!
TÜİK Ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin dış ticaret açığı tarihi zirveye yükselen enerji ithalatının etkisiyle iki kattan fazla artarak 10.3 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin petrol, akaryakıt ve doğalgaz ağırlıklı enerji ithalatı Ocak ayında yüzde 236 artışla 8.8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.
Enerji ithalatı bir önceki ay 7.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Uluslararası enerji fiyatları bir yıldır kesintisiz artış gösterirken bu durum Türkiye'nin enerji faturasına da yansıyor. Salgın hastalık döneminin ardından petrol ithalatı tekrar eski seviyelerine yükselirken, Türkiye fiyatların zirve yaptığı geçen yıl rekor miktarda doğalgaz ithal etti.
İTHALAT YÜZDE 54.2 ARTTI
Türkiye'nin ihracatı yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 54.2 artarak 27.8 milyar dolara yükseldi.
Petrol ve doğalgazın dışında keskin artış gösteren diğer ithalat fasıllarından demir çelik yüzde 62 artışla 2.7 milyar dolara, plastik yüzde 48 artışla 1.7 milyar dolara çıktı.
Aluminyum, organik kimyasal, hububat ve pamuk ithalatı da ciddi artış gösterdi.
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