Türkiye ekonomisinde büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi hasıla yurtiçi hasıla verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, bir önceki çeyreğe göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1,7 oldu.
TÜİK Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Beklenti yüzde 6.7 büyüme yönündeydi.
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde, ilk çeyrekte çeyreğinde bir önceki yıla göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4 ve sanayi yüzde 11.7 arttı.
HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3, yatırımlar ise ilk çeyrekte yüzde 11,4 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artarken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.
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