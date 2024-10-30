Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:30

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:30

Discord erişim engelinde son durum, Discord platformunu kullanan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalında yaşı küçük çocukların hedef alınması ve çocuklara cinsel istismar, şantaj uygulandığı iddia edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve mahkeme kararıyla Discord kapatıldı. Peki, Discord açılacak mı? Discord erişim yasağı kalktı mı?

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ NEDEN GELDİ?

Son günlerde yaşanan gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla gündeme gelen sosyal medya Discord’a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

DİSCORD AÇILACAK MI?

Discord'un açılmasına yönelik henüz herhangi bir gelişme bulunmuyor. Resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.