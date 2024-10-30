Michael Wollenberg kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Michael Wollenberg neden öldü?

Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Karavanıyla İstanbul yakınlarında seyahat halindeyken kaza geçiren Michael Wollenberg hayatını kaybetti. Peki, Michael Wollenberg kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Michael Wollenberg neden öldü?

Michael Wollenberg kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Michael Wollenberg neden öldü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:32

Michelin yıldızlı 'Dünyanın en iyi balık şefi' Michael Wollenberg, İstanbul yolunda geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı bir hastanede, 27 Ekim Pazar günü hayatını kaybetti. Peki, Michael Wollenberg kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Michael Wollenberg neden öldü?

MİCHAEL WOLLENBERG KİMDİR?

Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

MİCHAEL WOLLENBERG NEDEN ÖLDÜ?

Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Balık mutfağındaki üstün başarılarıyla tanınan ve dünyanın en iyi balık şefi olarak kabul edilen Wollenberg, İstanbul yakınlarında seyahat halindeyken karavanıyla bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Etiketler: #Şef #kimdir? #Michael Wollenberg

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