Taciz içerikli yayınlar yapan Discord panelinin sahibiyle arkadaş olduğu iddia edildi: Berkcan Güven'den basın açıklaması

Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:50

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:01

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde Discord uygulamasındaki provakatif ve kendine zarar vermeyi teşvik eden yayınlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu yayınları yapan kişiler hakkında işlem başlatılması için tepki gösterdi.

Deha Tuzcu'nun Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edildi.

Deha Tuzcu ile arkadaş olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in gelen tepkilerin ardından X (Twitter) hesabını kapattığı öne sürüldü. Ünlü fenomen, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bahsi geçen kişiyle kişisel bir bağının olmadığını, ortaya çıkan videolardan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Güven'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Organize bir şekilde bir fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yanyana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadaşım müzik dolayısıyla müzik konusunda konuştuğum aynı ortamda tanıştığım bulunduğum bir insan. Sen Discord olaylarını nasıl bilmezsin diyenlerde aramızda kendisiyle hayli yaş farkı var. Herkesin kendi hayatları var ve benim bi hayatım işim var.

Ben de videoları sizinle birlikte internette görüyorum.

Dünden beri annemin telefonuna 'adresini bulduk gelicez' minvalinde tehdit mesajları bana ise ölüm mesajları geliyor."

"BU SON AÇIKLAMAM"

"-yayında bahsedilen Deha Tuzcu adlı arkadaşı o gün yayına kimse çağırmadı, kendisi orda ortak arkadaşımızı arabasıyla bırakırken kendi vasıtasıyla belirdi. Kendisi hiçbir şekilde benim ekibimde bulunmuyor. Bundan sonrada ne yanımda ne aynı yerde bulunabilir.

-yayında killoki adlı arkadaşın yatırımcımız demesi kendisinin alkollü bir halde komik olmayan vasat bir şakasından ibaret.

Bu muhabbetlerden ötürü killoki ile kurmayı düşündüğümüz müzik grubunu bile durdurduk. (içinde deha zaten yoktu)

-bu insanın hiçbir şekilde yanında durmuyorum, yaptıklarının arkasında asla değilim. Ortaya çıkan videoları gördükten sonra bende aşırı rahatsızlık duyuyorum.

Bu yayın olayında beni bıraktıkları aptalca durumlar sebebiyle o gün ilişiğimi kendisiyle kestim.

-ondan öncesindede sanki kankammış her gün ben bu adamla görüsüyomusum gibi bi algı yapılması artık cok saçma."

"ŞARKIMA BENDEN İZİNSİZ GİRDİ"

"Bu adam benim şarkıma benden habersiz girdi ve leaklendi.

Toplumdaki nefretinizi bana yöneltmeye devam edebilirsiniz. EGM ve Ali Yerlikaya tagleyin. Beni araştırsınlar lütfen bütün polist teşkilatına sesleniyorum. Benim kimseden ne bi korkum var ne böyle aptal Discord benzeri olaylarla işim olur. Başkalarına olan nefretinizi gelip kusmak istiyosanız kusabilirsiniz.

10 bin tane futbolcu fotoğraflı insan organize şekilde linclemeye devam etsin. Samiyen haberi 10 ay önce blokladım fenerbahçeli olduğum için.

18 yaşında takım fan sayfasının yaptığı bu saçma iftira sonucu olay nereye geldi.

Tekrardan söylüyorum nereye isterseniz beni şikayet edebilirsiniz. Bir suçum yok içim rahat."

YENİDEN BASIN AÇIKLAMASI YAYIMLADI

Berkcan Güven'in yaptığı bu açıklama X kullanıcılarının öfkesini dindirmedi ve Güven'e yönelik linç girişimi devam etti.

Kullanıcılar Güven ve Deha Tuzcu isimli şahsın beraber çalıştıklarını iddia etmeye devam ettiler. Ünlü fenomen kendi açıklamasının hemen ardından avukatı Ünsal Göktuğ Ay aracılığıyla yeni bir basın açıklaması yayımlayarak konuyla bir bağlantısı olmadığını yineledi.

Güven'in avukatının yayımladığı basın açıklaması şu şekilde:



