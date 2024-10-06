Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:02

Güncelleme: 06.10.2024 - 14:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada tehdit edildiğini öne süren kız çocuğunun paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, E.N.B. adındaki çocuğun psikolog eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Peki, Discord nedir? Discord nasıl silinir?

DİSCORD NEDİR?

Discord, kullanıcıların metin, ses ve görüntülü iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal platformdur. Başlangıçta oyun toplulukları için tasarlanmış olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip grupların ve toplulukların bir araya gelmesi için de popüler hale gelmiştir

DİSCORD KULLANIM AMAÇLARI

Discord, çeşitli amaçlarla kullanılan çok yönlü bir iletişim platformudur. İşte başlıca kullanım alanları:

Oyun İletişimi: Oyuncular, oyun oynarken arkadaşlarıyla sesli veya metinli sohbet edebilir. Oyun içi stratejiler hakkında anlık iletişim kurmak için idealdir.

Topluluk Oluşturma: Farklı ilgi alanlarına sahip gruplar, topluluklar oluşturabilir ve tartışmalar yapabilir. Hobi grupları, sanat toplulukları, kitap kulüpleri gibi pek çok seçenek mevcut.

Etkinlik Düzenleme: Discord, etkinlikler, oyun geceleri veya izleme partileri gibi organizasyonlar için kullanılabilir. Botlar sayesinde etkinlikleri yönetmek de kolaydır.

Eğitim ve Öğrenme: Öğrenciler ve öğretmenler, dersler ve çalışma grupları oluşturabilir. Kendi ders içeriklerini paylaşmak veya tartışmak için kullanabilirler.

Geliştirici ve Yazılım Toplulukları: Yazılımcılar ve geliştiriciler, projeleri hakkında tartışmak, kod paylaşmak veya işbirliği yapmak için Discord'u kullanır.

Arkadaşlarla Sosyalleşme: Kullanıcılar, arkadaşlarıyla veya yeni insanlarla tanışarak sosyal etkileşimde bulunabilir.

Medya Paylaşımı: Kullanıcılar, müzik, videolar ve diğer içerikleri paylaşarak birlikte izleyebilir veya dinleyebilirler.

Discord uygulamasının istismarı, kullanıcıların güvenliğini tehdit eden bazı kötü niyetli davranışları içerebilir. Bu tür istismarlar arasında şunlar yer alabilir:

Sosyal Mühendislik: Dolandırıcılar, kullanıcıların kişisel bilgilerini veya hesaplarını ele geçirmek için sahte kimlikler veya teklifler kullanabilir.

Spam ve Rahatsız Edici Mesajlar: Kullanıcılar, rahatsız edici veya istenmeyen mesajlar alabilir. Bu tür spam, genellikle botlar tarafından gönderilir.

Zarar Verici Yazılımlar: Kötü niyetli kullanıcılar, zararlı yazılımları paylaşarak diğer kullanıcıların cihazlarına zarar vermeye çalışabilir.

Taciz ve Bullying: Kullanıcılar, diğerlerini rahatsız edebilir veya zorbalık yapabilir. Bu, metin, sesli veya görüntülü iletişim aracılığıyla gerçekleşebilir.

Hesap Ele Geçirme: Güvenlik açıklarından yararlanarak veya kullanıcıların şifrelerini tahmin ederek hesapların ele geçirilmesi.

DİSCOR HESABI NASIL SİLİNİR?

Discord hesabınızı silmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Discord'a Giriş Yapın: Bilgisayar veya mobil cihazınızda Discord uygulamasını açın veya web tarayıcısı üzerinden Discord'a giriş yapın.

Ayarlar: Sağ alt köşedeki profil simgesine tıklayarak ayarlar menüsünü açın.

Hesap Sekmesi: Sol taraftaki menüden "Hesap" sekmesine tıklayın.

Hesabı Sil: Sayfanın en altında "Hesabı Sil" seçeneğini bulun. Bu seçeneğe tıkladığınızda, hesabınızı silmek için onay vermeniz istenecektir.

Onay: Hesabınızı silmek istediğinizi onaylamak için gerekli adımları takip edin. Eğer iki aşamalı doğrulama kullanıyorsanız, onay kodunu girmeniz gerekebilir.

Tamamla: Onay verdikten sonra, hesabınız silinecektir. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden emin olun.

Eğer bir sunucuda yöneticiyseniz, hesabınızı silmeden önce sunucu sahipliğini başka birine devretmeniz gerekebilir.