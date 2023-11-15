Dişi çekilen çocuk hayatını kaybetmişti: Açıklama geldi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:35

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:35

Açıklamada soruşturma sonunda mevzuat çerçevesinde gerekli işlemin yapılacağına dikkat çekildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel bir poliklinikte tedavi edilen beş yaşındaki bir hasta tedavi sonrası ağırlaşan durumu nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturmalar Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce titizlikle yürütülmektedir. Soruşturmanın sonunda elde edilecek bilgilere göre, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Odamızın ilgili kurullarınca gerekli işlem yapılacaktır. Acılı aileye sabır diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

10 Kasım Cuma günü Bursa’da faaliyet gösteren bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesinde olay meydana geldi. Babası Aydın Sönmez ve annesi Elena Sönmez ile diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’e 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı.

3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, çocuk organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmişti.