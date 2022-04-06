Disipline verilmişti: MHP'li milletvekili Baki Ersoy hakkında yeni gelişme

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:00

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle partisi tarafından disipline sevk edilmişti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Ersoy'un disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama yaptı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Halen Kayseri ili Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78'inci maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81'inci maddesi uyarınca tedbirli olarak, parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

NE DEMİŞTİ?

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin yerel bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede mustarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''