Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

29 Mayıs 2022 Pazar, 20:37

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün (29 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" açıklaması yapıldı.