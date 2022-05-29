Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 20:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün (29 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" açıklaması yapıldı. 


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu fransa

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