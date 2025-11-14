Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'yı Ankara'da kabul etti.

AA KONUŞMASINI SANSÜRLEMİŞTİ

Anadolu Ajansı, abonelerine geçtiği haberinde, Tom Barrack'ın 'Şam yönetiminin, Hamas'a karşı mücadelede ABD'ye destek olacağına' ilişkin ifadelerine yer vermeyerek sansürlemişti.

Barrack, Şam yönetiminin, ABD ile birlikte IŞİD’in yanı sıra, İran Devrim Muhafızları, Hamas ve Hizbullah gibi silahlı gruplara karşı da aktif rol üstleneceğini açıklamıştı.