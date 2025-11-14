Tom Barrack konuştu, AA sansürledi: 'Suriye, Hamas’a karşı mücadelede bize yardım edecek...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 13:50:00
Dış Haberler Servisi
Trump'ın Suriye özel temsilcisi Barrack, Şam yönetiminin, ABD ile birlikte IŞİD’in yanı sıra, İran Devrim Muhafızları, Hamas ve Hizbullah gibi silahlı gruplara karşı da aktif rol üstleneceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam yönetimini kontrol altında bulunduran cihatçı HTŞ örgütünün lideri Ahmed el-Şara'nın Beyaz Saray ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barrack, Perşembe günü X’te yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Şam, artık IŞİD’in kalıntılarıyla, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah ve diğer terör ağlarıyla mücadelede bize aktif olarak yardım edecek.

Hamas’ın Suriye’de silahlı bir varlığı bulunmuyor; ancak örgütün Şam yönetimi ile diplomatik temasları olduğu biliniyor.

AA'DAN BARRACK'A SANSÜR

Anadolu Ajansı tarafından abonelere geçilen konuya ilişkin haberde, 'Şam yönetiminin, Hamas'a karşı mücadelede ABD'ye destek olacağına' ilişkin ifadeler yer almadı. 

Bilindiği üzere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray'daki toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Trump ile Şara arasında yapılan görüşmenin bir kısmına davet edildiğini açıklamıştı.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu ile Suriye özel temsilcileri Steve Witkoff ve Tom Barrack ile de ayrı ayrı görüştüğünü belirtmişti.

Fidan açıklamasında, “Amerikalı yetkililer, Suriye’nin bir bütün olarak kalması gerektiğini, ülkenin güneyi ve kuzeyindeki sorunların 'bölünme tehlikesi' yarattığını biliyor,” dedi.

Şam yönetiminin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin, 'İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasını desteklediğini' duyurdu.

Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani ve Fidan arasında, Şara’nın Washington ziyareti sırasında yapılan üçlü görüşmenin ardından geldi.

Fakat ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD ile Suriye arasındaki işbirliğinin, 'Hamas'a karşı mücadeleyi de kapsayacağını' kamuoyuna duyuran ilk isim oldu.

BEYAZ SARAY'DA 'KRİTİK' TOPLANTI

Barrack mesajında ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Şam yönetiminin temsilcilerinden Şeybani ile 'kritik bir toplantı' yaptığını doğruladı.

Barrack'a göre, toplantıda şu başlıklar ele alındı:

  • Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG/SDF), yeni Suriye’nin ekonomik, savunma ve sivil yapısına entegrasyonu
  • TürkiyeSuriyeİsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması
  • İsrailHamas ateşkesini destekleyen bölgesel mimarinin güçlendirilmesi
  • Lübnan sınır güvenliğiyle ilgili çeşitli sorunlar

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin temsilcisi Mazlum Abdi, geçtiğimiz ay AFP’ye verdiği bir röportajda, birliklerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda 'ön anlaşmaya varıldığını' söylemişti.

İŞGAL VE GENİŞLEME

İsrail ordusu, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye’nin güneybatısında bazı bölgeleri işgal etti. Tel Aviv yönetimi, bunun 'geçici güvenlik önlemi' olduğunu savunuyor, ancak pek çok uzman, 'İsrail'in, topraklarını yasadışı işgaller yoluyla genişletmeye çalıştığı' konusunda hem fikir. İsrail'in bu kapsamda, Suriye’deki bazı azınlıklara (özellikle Kürtler ve Dürziler) yönelik desteği ve planları olduğu biliniyor. 

İlgili Konular: #suriye #Hamas #Ahmed el Şara #Tom Barrack

