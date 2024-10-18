Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar belirtildi:
"Sayın Bakanımız, bugün (18 Ekim) Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır.
Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir.
Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir."
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