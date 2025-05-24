Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,
Bakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov ile
görüşecek.
BARIŞ GÖRÜŞMESİ HEYETİNİN BAŞINDAKİ İSİMLE DE GÖRÜŞECEK
Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan’ın 16 Mayıs’ta
İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Rusya heyetine başkanlık
eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey
Belousov dahil olmak üzere, diğer üst düzey Rus yetkililerle de ikili
görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
GÜNDEMDE NE VAR?
Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör
olan Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret,
enerji ve turizm gibi başlıca iş birliği alanlarındaki mevcut durumu gözden
geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması
bekleniyor.
Fidan'ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı
bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklenen görüşmelerde,
son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde
ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor.
Öte yandan, Fidan’ın görüşmelerde, daha önce 2022’de ve 16
Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin
kolaylaştırıcı rolü kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu
yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve
uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.