Dışişleri Bakanlığı’nda atama! Hacı Ali Özel bakan yardımcısı oldu

17.01.2026 00:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/7 sayılı karar ile Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Kararda, atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.

DİĞER ATAMALAR...

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atamalar ise şöyle: 

  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın ataması yapıldı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınırken yerine Fatih Güvendi getirildi.
  • Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı, yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.
  • Kararla, Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe ise Ahmet Hikmet Algan'ın ataması yapıldı.
