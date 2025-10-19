Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını açıkladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz.

Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm adaya hayırlı olmasını diliyoruz. Anavatan ve Garantör Türkiye tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve adanın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir."