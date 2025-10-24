Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'ye seyahat uyarısı

24.10.2025 15:10:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki güvenlik durumu ve ülkede yaşanan son gelişmelerin hassasiyet arz ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları; ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'ye seyahat edecek Türk vatandaşları ve ülkede bulunan Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ilgili irtibat bilgilerine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Mali'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları; ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Bamako Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır." 

İlgili Konular: #Dışişleri bakanlığı #seyahat