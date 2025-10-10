Dışişleri'nden son dakika açıklaması: Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 Türk vatandaşının, özel bir uçak seferiyle bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail donanması geçen hafta Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu gemilerine el koymuş, aralarında Türkiye dahil bir çok ülkeden aktivisti gözaltına almıştı.