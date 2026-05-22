Dışişleri’nden Türk diplomatların katilinin serbest bırakılmasına tepki: 'Yunanistan’ın bu adımı kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı, 1990’lı yıllarda Türk diplomatların ölümünde rol oynayan Yunan Aleksandros Yotopulos’un serbest bırakılmasını kınadı.

"KALLEŞ TERÖRİSTE GÖSTERİLEN HOŞGÖRÜ…"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Yurtdışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir. Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."