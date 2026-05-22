Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri’nden Türk diplomatların katilinin serbest bırakılmasına tepki: 'Yunanistan’ın bu adımı kabul edilemez'

Dışişleri’nden Türk diplomatların katilinin serbest bırakılmasına tepki: 'Yunanistan’ın bu adımı kabul edilemez'

22.05.2026 22:11:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
Takip Et:
Dışişleri’nden Türk diplomatların katilinin serbest bırakılmasına tepki: 'Yunanistan’ın bu adımı kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü lideri hükümlü Aleksandros Yotopulos’un dün Yunanistan makamları tarafından serbest bırakılmasını kınadı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dışişleri Bakanlığı, 1990’lı yıllarda Türk diplomatların ölümünde rol oynayan Yunan Aleksandros Yotopulos’un serbest bırakılmasını kınadı.

“Yurtdışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomatların cinayetlerinde rol oynayan Yunan Aleksandros Yotopulos’un cezaevinden çıkarılmasına ilişkin bugün açıklama yaptı.

"KALLEŞ TERÖRİSTE GÖSTERİLEN HOŞGÖRÜ…"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Yurtdışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir. Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."

İlgili Konular: #Dışişleri bakanlığı #Yunanistan

İlgili Haberler

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: 'Çarpıtmaktan vazgeçin'
Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: 'Çarpıtmaktan vazgeçin' Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın “Pontus” iddialarına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın tarihi gerçekleri çarpıttığı ve asılsız suçlamaları eğitim müfredatına taşıdığı belirtildi. Açıklamada, Atina yönetimine “tarihten husumet çıkarmak yerine barış ve iş birliği odaklı bir tutum benimseme” çağrısı yapıldı.
Cambridge’li bilim insanlarından endişe verici keşif: Yunanistan dağlarındaki kar örtüsü hızla yok oluyor
Cambridge’li bilim insanlarından endişe verici keşif: Yunanistan dağlarındaki kar örtüsü hızla yok oluyor Son yıllarda dünyada pek çok şeyin kötüye gittiğine dair yaygın bir görüş oluşmuş durumda. Artan yaşam maliyetleri, düşük ücret artışları ve çevresel kaygılar özellikle genç nesilleri endişelendirirken, gezegenin geleceği de ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
MSB kaynaklarından ‘Yunanistan’ açıklaması: Uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini gösteriyor
MSB kaynaklarından ‘Yunanistan’ açıklaması: Uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini gösteriyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail güçlerinin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik Girit Adası açıklarında yaptığı müdahaleye ilişkin "Yunanistan'ın kendi arama-kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.