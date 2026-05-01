Cambridge’li bilim insanlarından endişe verici keşif: Yunanistan dağlarındaki kar örtüsü hızla yok oluyor

İklim değişikliği eskisi kadar sık gündeme gelmese de, etkileri hâlâ derin şekilde hissediliyor. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, bu duruma dair çarpıcı bir bulguya ulaştı. Araştırmaya göre, Yunanistan’daki bir dağlık bölgede kar örtüsü son 40 yılda yüzde 58 oranında azaldı.

Uydu görüntüleri, iklim verileri ve yapay zekâ destekli analizler kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları bilimsel dergi The Cryosphere’da yayımlandı. Araştırmacılar, bu dramatik düşüşün temel nedeninin artan sıcaklıklar olduğunu belirtti.

DOĞAL SU DEPOSU

Çalışmanın baş yazarı Konstantinos Alexopoulos, karın doğadaki kritik rolüne dikkat çekerek, “Kar, doğal bir rezervuar gibidir. Parayı birikime koymak gibi; hemen harcamak yerine zamanla değer kazanır” dedi.

Karın yavaş erimesi sayesinde yaz aylarında nehirleri, gölleri ve yeraltı sularını beslediğini belirten Alexopoulos, bunun tarım, hidroelektrik üretimi ve günlük su ihtiyacı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

KAR SEZONU KISALIYOR

Araştırmaya göre sadece kar miktarı azalmıyor; aynı zamanda kar sezonu da daralıyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kar daha geç yağıyor ve daha erken eriyor. Bu durum, özellikle su kaynaklarına bağımlı bölgelerde ciddi riskler yaratıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Prof. Ian Willis ise sıcaklık artışının yağış türünü doğrudan etkilediğini belirterek, “Sıcaklık arttıkça yağışın kar yerine yağmur olarak düşme ihtimali artıyor. Biriken kar da daha hızlı eriyor” dedi.

YUNANİSTAN SERT ETKİLENDİ

Yunanistan’ın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğu belirtiliyor. Kış aylarında sıcaklıkların nadiren sıfırın altına düşmesi, geçmişte kuraklığa karşı koruyucu rol oynayan kar rezervlerinin hızla yok olmasına neden oluyor.

Bilim insanları, bu eğilimin devam etmesi halinde yalnızca su kaynaklarının değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik faaliyetlerin—örneğin kayak turizminin—de ciddi şekilde zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırmacılara göre, dünya genelinde birçok dağlık bölgede yeterli ölçüm altyapısının bulunmaması, bu değişimlerin tam olarak anlaşılmasını zorlaştırıyor. Ancak geliştirilen yeni modelin, yerel veri olmasa bile bu tür bölgelerde güvenilir analizler yapılmasına olanak sağlayabileceği ifade ediliyor.