Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı’na saldırıya kınama
Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Husi unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine dair şüphe duyulmadığı kaydedildi.
"TÜRK ŞEHİTLİK ANITI'NI YIKMAYA ÇALIŞTILAR"
Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre bu sabah gerçekleşen olayda İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.
Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin, silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı görüldü.
Provokatif saldırının görüntülendiği video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı.
Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden Mehmetçiğin hatırasını yaşatıyor.
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