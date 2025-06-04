DİSK Basın-İş’ten ‘KRT’ açıklaması: ‘Çalışanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirilmiştir’

Kültür Radyo Televizyon'unda (KRT) çalışan basın emekçilerinin, 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek ücreti alacaklarının ödenmediği bildirildi.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), KRT'deki basın emekçilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KRT EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ! ALACAKLAR DERHAL ÖDENSİN!

KRT TV’de iki aydır çalışanların maaşları ödenmemekte, meslektaşlarımız çeşitli bahanelerle oyalanmaktadır. Kurumun firmaya olan borcu gerekçe gösterilerek yemek kartları da bloke edilmiş, çalışanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirilmiştir. Aralarında üyelerimizin de bulunduğu KRT emekçileri, bayrama çok zor koşullarda girmektedir.

Bayram süresince dönüşümlü olarak izin kullanacağı bildirilen KRT çalışanları büyük bir belirsizlik içinde bırakılmıştır. Gazeteciler, emekçiler, bu belirsiz ve onur kırıcı koşullara mahkûm değildir. KRT, çalışanlara olan tüm borçlarını derhal ödemelidir.

KRT yönetimine açıkça sesleniyoruz:

Gazetecilerin emeğiyle ayakta duran bir kurum, çalışanlarının haklarını gasbederek varlığını sürdüremez.

Emekçilerin alın teriyle ayakta duran her kurum, ilk olarak çalışanlarına karşı sorumludur.

Kriz veya taşeron borcu gibi gerekçeler, çalışanların maaş ve sosyal haklarının gasbedilmesine kılıf olamaz.

DİSK Basın-İş olarak, KRT çalışanlarının yanında olduğumuzu ve hak mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz.

Medya patronları kendilerini yasalar karşısında güvende hissedebilirler ama unutmasınlar: Emekçilerin dayanışması, haklı mücadelesi ve örgütlü gücü karşısında hiçbir baskı kalıcı olamaz!

KRT çalışanları yalnız değildir! Dayanışma yaşatır!”