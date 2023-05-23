DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde sendikal baskı uygulanmaktadır

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:09

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:09

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile yetkili sendika tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası çalışanların yaşadığı mağduriyetlerle ilgili bugün DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Dev Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi Ebru Başpınar ve Avukat Muradiye Kavut katıldı.

"BU TAMAMEN HUKUKSUZDUR”

Dokuz Eylül Hastanesi’nde çalışanların imzalanan sözleşmelerden doğan haklarından yararlanamadığına dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu, “Dokuz Eylül Hastanesi’nde yetkili sendika tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ve ardından seçimden hemen önce hükümetle imzalanan kamu çerçevesi sözleşmesi sonrasında arkadaşlarımız çeşitli mağduriyetler yaşıyorlar. Bir kısmı sendika üyemiz bir kısmı üyemiz olmayan 40’a yakın arkadaşlarımıza açıkça TİS hükümlerinden ve TİS’den elde edilen olanaklardan yararlandırmama; tümüyle hukuku ayaklar altına alarak yararlandırmayarak bir sendikal baskı uygulanıyor. Sendikalı olmak herkesin yasal ve anayasal hakkıdır. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür. Bu anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır hiç kimse, kimseyi başka birini sendikaya üye olmaya da zorlayamaz bir sendikadan istifa etmesi için de zorlayamaz. Ama Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımız böyle bir sendikal baskıya maruz kaldılar ve 1 Kasım 2022 yürürlük tarihiyle imzalanan bir TİS 13 Mart’ta imzalandı ve ilgili TİS’in 4. maddesi TİS’ten üye olarak ya da dayanışma aidatı ödeyerek faydalanabileceğini söylerken oradaki arkadaşlarımız bu taraf sendikaya üye olmadıkları için açıkça mağdur ediliyorlar. Tamamen keyfi bir biçimde arkadaşlarımızın TİS’ten faydalanmasını engellemektedirler, haklarını ödemeyip, geriye dönük ödemelerden normal ücret hesaplanmasına kadar eksik hesaplayarak bir çeşit cezalandırma yöntemine giderek açıkça sendikal baskı uygulamaktadır bu tamamen hukuksuzdur” diye konuştu.

“SORUNU KONUŞARAK ÇÖZEMEDİK”

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki bu olayı konuşarak çözemediklerini belirten Çerkezoğlu, “Başka hastanelerde de bu tür olaylar meydana geldi oralarda konuyu görüşerek ya da yargı yoluyla çözdük. Bugüne kadar görüşmelerde bir ilerleme kaydedemedik. Görüşme noktasında kapıların kapandığı bir süreçteyiz. Buradan sizlerin aracılığıyla hem konuyu kamuoyu ile paylaşıyoruz hem de Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimini, hastane yönetimini bu arkadaşların yaşadığı haksızlığı hukuksuzluğu gidermek üzere adım atmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİN EKMEĞİNDE GÖZÜ OLANLARIN GÖZÜ ÇIKSIN”

Çerkezoğlu’nun ardından konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’da AKP Hükümetine tepki göstererek şunları söyledi:

“AKP artık parti devleti haline dönüşmeye başladı. Bütün kurumlarda kendi milletvekillerini eski parti kurucularını rektörlüğe, TÜİK’in başına ya da imam hatip mezunu ise bir başka yerlere atamak istiyor. Bir anlamda tüm kurumların içini boşaltmış durumda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımız ve hukukçularımız kibar bir biçimde uyarısını yaptı ama biz buradan bir kere daha sesleniyoruz; İşçilerin ekmeğin gözü olanların gözü çıksın.”