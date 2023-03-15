DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Yaşanan afet felakete dönüştü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, depremde arama kurtarma çalışmalarının ve acil yardım hizmetlerinin özel şirketlere devredilmesinin ne kadar büyük bir sorun olduğunun ortaya çıktığını belirterek “Deneyimli asırlık kurumların anonim şirketlere dönüştürülmesi yüzünden afet bir felakete dönüştü” dedi.

‘ZİHNİYET ENKAZ ALTINDA’

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) ve Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV), sendikal eğitimi amaçlayan proje kapsamında üç gün sürecek konferans başladı. “Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme ve Sendikalar” başlıklı ilk toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kamu kurumlarının özel sektörlere devredilmesi sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Çerkezoğlu, “İnsan kurtarmayı değil eldeki çadırları, battaniyeleri, giysileri kâr etmek amacıyla pazarlamaya çalışan bir zihniyetin enkazı altında kaldık” dedi.

Depremin yıkıcı etkisine dikkat çeken KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil de “Resmi kurumların deprem bölgesine 36 saat sonra varması bu çalışmanın da konusu olan özelleştirmenin kamu hizmetlerinin üzerindeki yıkıcı etkilerinin en ağır örneklerinden birisini yaşatmıştır. ‘Kapitalizm öldürür’ sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha deneyimliyoruz” diye konuştu.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Toplantıya çevirimiçi katılan FNV Genel Başkan Yardımcısı Petra Bolster depremin yarattığı tahribatın onarılmasının uzun yıllar sürebileceğinin altını çizerek “Türkiye ve dünyada uygulanan neoliberal politikaların bu koşulların oluşmasında büyük katkısı oldu. Bu politikalar insan hayatını değil kârı önceleyen politikalardır” dedi.