DİSK Dev. Maden-Sen’in yeni genel başkanı belli oldu: Görgün aktif görevlerini bıraktı, Ahmet Remzi Atasoy göreve geldi

DİSK Dev. Maden-Sen, bugün Ankara’da bulunan DİSK Genel-İş Sendikası Konferans Salonu’nda 19. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Toplantının açılışını, DİSK Dev. Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün yaptı. Görgün, “Çok ağır bir ekonomik krizin tüm toplumu hayatından bezdirdiği, hukuksuzluğun, kayırmacılığın, soygun ve talanın memleketi adeta esir alıdğı bu dönemde memleketimizin içinden geçtiği badireler hiç iç açıcı değil. Hukuk ve adalet paramparça ediliyor. Demokrasi azalıyor ama yoksullaşma ve dertler artıyor” dedi.

Türkiye’nin sınırlarının yanında yaşanan savaşları anımsatan Görgün, bu çatışma ve savaşlarda yaşamını yitiren ve göçmen durumuna düşen insanları andı.

Görgün, “Bütün bu olumsuzluklar karşısında umutsuz değiliz. Çok umutluyuz. Her şeye rağmen konfederasyonumuz DİSK mücadele ediyor. Biz madenciler güzel bir ülke, iyi bir dünya için mücadele ediyoruz. Biz her zaman demokrasi, emeği ve barışı savunduk” ifadelerini kullandı.

‘HUZUR VE KEYİF İÇİNDE GÖREVLERİMDEN AYRILIYORUM’

“Sendikamızın işyeri temsilinden başlayarak genel başkanlığa kadar bana birçok görev vererek beni onurlandırdınız. Artık görevimi devretme zamanım geldi de geçiyor bile. Bu nedenle benim için aktif ve görev ve organlarda yer alacağım son kongre olacak. Ölünceye kadar bütün kalbimle yanınızda ve emrinizde olacağım. Huzur ve keyif içinde görevlerimden ayrılıyorum. Gönlüm çok rahat. Çünkü sendikamızın bayrağını mücadele eden arkadaşlarım devralarak bu bayrağı daha da yukarıya çıkartacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel başkanlık seçimleri yapıldı. Tek adayın çıktığı seçim sonuçlarına göre Ahmet Remzi Atasoy, DİSK Dev. Maden-Sen’in yeni genel başkanı oldu.