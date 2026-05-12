DİSK Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: 'Asgari ücrete yılda 3 kere zam yapılmalı'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, İzmir büromuzu ziyaret ederek temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Gazetemizin 102. yılını tebrik eden Gümüştekin, Cumhuriyet Gazetesi’nin emek hareketindeki önemine değindi ve sahip çıkılması gerektiğimi vurguladı.

'ASGARİ ÜCRETE YILDA 3 KEZ ZAM YAPILMALI'

Yaşanan enflasyonist ortam nedeniyle asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve Türkiye'de giderek ortalama bir ücrete dönüştüğünü belirten Gümüştekin, "Hükümetin politikası işçilere yılda bir kez zam yapılması. Ama zaten asgari ücret açlık sınırının altında. Bu emekliler için de geçerli. Asgari ücretin en alt seviyedeki bir ücret olması gerekirken şu an ortalama ücrete dönüşmüş durumda. Özellikle DİSK olarak bizim talebimiz yani iki kez mutlaka yapılmalı ama bizce üç kez yapılması gerekiyor. Enflasyon yükseliyor ücretlerimiz aşağıda kalıyor. Ücretlerin üzerinde vergi yükü de var. Bu vergi yükünün alınması gerekiyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi kesilmesi gerekiyor. İşçilerin hem yoksulluk sınırlarının üzerinde çalışması hem ortalama ücretten çıkması gerekir. Bununla birlikte de biz tabii ki toplu sözleşmelerimizde asgari ücretin üzerinde zamlar almaya çalışıyoruz. Bununla birlikte toplu sözleşmeli, sendikalı olması gerekiyor işçi arkadaşlarımızın. Özellikle örgütlenmeye, sendikalı olmaya davet ediyoruz bütün işçileri" dedi.

'SENDİKALAŞMAK ZORLAŞTI'

Ekonomik koşullar ve enflasyon nedeniyle şirketlerin iş gücünü daraltmaya başladığını aktaran Gümüştekin, fabrikalardaki örgütlenme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara dikkati çekti. Gümüştekin, "Artık sendikalaşmak çok zorlaştı. Çünkü fabrikalar da kapatılıyor. Enflasyondan dolay şirketler iş gücünü daraltmaya başladı. Yani bir patron olduğu için orası örgütlenmemiz daha zor yani örgütlemeye başladığımız anda işten çıkarmalar başlıyor ama tabii direnerek oralarda da örgütleniyoruz. Toplu sözleşmelerimiz orada kıran kırana geçiyor. Çünkü işten atmalar orada daha fazla ve direnen işçiler daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN İSTİHDAMA DAHA ÇOK KATILMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'

Genç ve kadın işsizliği sorununa da değinen Gümüştekin, "Beyaz yakalılar, gençler sendikalı olmaya sıcak baktıklarını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey var; memurlarla işçiler birbirlerini kıyaslıyorlar. Ama biz toplu sözleşmelerimizde neredeyse aynı ücretlere denk getirmeye çalışıyoruz. İşsizlik gençlerde ve özellikle kadınlarda çok arttı. Özellikle ülkemizde kadınlarla ilgili sorunu herkes biliyor. Hükümet, kadınları işten uzaklaştırma, yarı zamanlı çalışma tarzında şeylere itmeye çalışıyor. Ama yarı zamanlı çalışmayı kadın arkadaşlarımız belki iyi bir şey olarak algılıyor ama bu istihdamdan el çektirmek anlamına geliyor aslında. Buna tabii sendika olarak bizler karşıyız. Kadınların istihdama daha çok katılması için elimizden gelen örgütlenmeyi yapıyoruz” diye konuştu.