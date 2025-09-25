DİSK Emekli Sen’den tepki: ’Emekliler seçim zamanı hatırlanan oy deposu mu?’

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, sendika üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin alışveriş filelerinin boş olduğunu, market fiyatlarına bakan emeklilerin gözlerinin dolu dolu eve döndüğünü belirtti. Kılıç, emeklilerin sorunlarının görmezden gelindiğini belirterek, “İktidarın da muhalefetin de gözünde biz sadece seçim zamanı hatırlanan bir oy deposu muyuz?” dedi.

İnsanca yaşayacak bir ücret istediklerini söyleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi iktidar bu feryadı duymuyor. Emekliyi, dar gelirliyi açlığa terk ediyor. Muhalefet ise kendi iç kavgasına gömülmüş, bu yangına su taşıyacağına seyirci kalıyor. Biz emekliler olarak soruyoruz: Bir ömür çalıştık, alın teri döktük, bu ülkenin taşına, yoluna, fabrikasına emeğimizi kattık. Bugün bu yoksulluğu hak ediyor muyuz? Torunlarımızı açlığa, geleceksizliğe terk etmek hangi vicdana sığıyor? İktidarın da muhalefetin de gözünde biz sadece seçim zamanı hatırlanan bir oy deposu muyuz? Artık yeter. Biz susmayacağız. Biz boyun eğmeyeceğiz. Biz torunlarımızın geleceği, soframızdaki ekmeğimiz için ayağa kalkacağız. Bugün burada ilan ediyoruz. Emekli aç değil, yoksul değil, mağdur değil, insanca yaşamak istiyor. Bize sadaka değil, hakkımızı verin. Maaşımızı insanca yaşayacak seviyeye yükseltin. Temel gıda, eğitim, sağlık, barınma lüks değil, en doğal hakkımızdır. Rakamlarla tablo daha da acıdır: Son bir yılda ekmeğin fiyatı yüzde 150 arttı. Bir kilo etin fiyatı yüzde 120 yükseldi. Peynir yüzde 110, süt yüzde 95 zamlandı. Doğalgaz ve elektrik faturaları yüzde 80’den fazla arttı. Okul masrafları yüzde 130 zamlandı. Bu ülke; babasının emekli maaşıyla okuyan çocuğun gözyaşını, torununa süt alamayan dedenin çaresizliğini hak etmiyor. Biz de bu utancı taşımayacağız.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri halkın yanında olmuş, özellikle emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için önemli adımlar atmıştır. Biz emekliler olarak diyoruz ki. Bu zor zamanda yanımızda olan, soframıza bir dilim ekmek, cebimize biraz nefes, yüreğimize umut katan Eskişehir’in belediyelerine minnettarız. Tüm belediye emekçilerine, başkanlarına ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.”