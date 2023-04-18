DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, 1 Mayıs programını açıkladı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 14:00

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.

1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı'dır. Ve aslında yıllardır Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından var olan Taksim yasağı bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanında örgütlemek için uğraştığımız, çabaladığımız ve gücümüzü, irademizi birleştirdiğimiz bütün herkesi 1 Mayıs meydanlarına çağırıyoruz" diyen Çerkezoğlu, "Tüm İstanbul halkını, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Grup daha sonra çağrıyı içeren bildiri dağıttı.