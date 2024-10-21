DİSK, KESK, TTB İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde: 'Sağlıkta ticaret ölüm demektir'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:10

DİSK, KESK, TTB bugün (21 Ekim) saat 12.30’da Çemberlitaş’ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” diyerek bir araya geldi.

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen vahşetin ardından “Kapatılan hastaneler kamulaştırılsın” çağrısı yapan DİSK, KESK ve TTB çağrısıyla bir araya gelen temsilciler açıklamalarda bulundu.

"BU SİSTEMİN SORUMLULARI..."

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimiz çete, mafya yapılarının yaptıkları yanlarına kâr kalmamalı. Olay bir sistem sorunu. Bu sistemin sorumluları ise sırasıyla Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve hükümet ve onun üzerinde Saray'dır" ifadelerini kullandı.



