DİSK kuruluş yıldönümünü kutladı: Yoksulluk ve vergi adaletsizliği tepkisi...

DİSK Samsun Bölge Temsilcisi Mutlu Karabacak, sendikanın 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun’da açıklama yaptı. Açıklamada, artan yoksulluk, vergi adaletsizliği ve sendikasızlığa dikkat çekilerek insanca yaşamın ve gerçek demokrasinin yolunun örgütlü mücadeleden geçtiği vurgulandı.

DİSK’in yalnızca sendikal yapı değil, işçi sınıfının sermaye düzenine karşı verdiği mücadelenin örgütlü ifadesi olduğu belirtilerek, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” denildi.

Açıklamada, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir demokrasi meselesi olduğu belirtilerek “Gerçek demokrasi için örgütlü toplum şarttır. Demokrasi işçinin ekmeğidir, güvencesidir” denildi.

Kuruluş yıldönümü etkinliğine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç da destek verdi.