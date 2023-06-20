DİSK yöneticisi Kazım Doğan kimdir?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:44

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:44

DİSK Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi.Konfederasyon başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan bir gazetecinin fotoğraf çekmesine tepki gösterdi. Gazetecinin de tepki göstermesi üzerine sözlü bir tartışma yaşandı.

KAZIM DOĞAN KİMDİR?



1952 yılında Sivas’ın Zara kazasının Dipsiz Göl köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zara’da tamamladı.

1967 yılında İstanbul’a gelerek Ayvansaray Çikvaşvili’de işçiliğe başladı. 1968 yılında Tekstil İşçileri Sendikası Eyüp Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ile Tekstil İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Askerlik dönüşü Dinarsu işyerinde çalışmaya başlayan Doğan, 1974 yılında Eyüp Şube Başkanlığına seçilerek bu görevi 12 Eylül 1980 tarihine kadar sürdürdü. 1992 yılında Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul 2 No’lu Bölge Temsilciliğine, 1994’te aynı şubenin başkanlığına seçildi. 2-3 Temmuz 1994 tarihlerinde yapılan Tekstil İşçileri Sendikası Genel Kurulunda Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Doğan, 30-31 Mayıs 1997 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurul’da Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 12-13 Aralık 1998 tarihlerinde yapılan Tekstil İşçileri Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Doğan 22-23 Nisan 2000 tarihlerinde yapılan 9. Olağan Genel Kurulunda bu göreve yeniden seçildi.

Tekstil İşçileri Sendikası’nın18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılan 13.Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığına seçilen Doğan, 21-22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 14.Olağan Genel Kurulunda bu görevi yeniden üstlenmiştir.

DİSK’in 28-29-30 Temmuz 2000 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda DİSK Genel Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Doğan, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen DİSK 16. Genel Kurulu’nda DİSK Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Kazım Doğan, 2 çocuk babasıdır.



