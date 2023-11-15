DİSK’ten çağrı: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:29

DİSK Nakliyat İş Üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Aksaray'dan Beyazıt'a kadar yürüdü. Saat 10:30'da başlayan yürüyüşte, pankartlar ve Filistin bayrakları açılarak slogan atıldı.

Yarım saat süren yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son buldu. Burada DİSK Nakliyat Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu grup adına basın açıklaması yaptı.

"İSRAİL KATLİAMLARINA KATLİAM EKLİYOR"

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "7 Ekim'den bu zamana kadar İsrail Siyonizm'i Gazze'den başlayarak tüm Filistin'de hastane demeden, cami demeden, sivil halkların yaşam alanı demeden bombalıyor. Vahşet yaratıyor. Katliamlarına katliam ekliyor. Şu ana kadar ölen Filistinli sayısı 11 bin 500'ü buldu. Bunların yüzde 70'i çocuklardan ve kadınlardan oluşmakta. Yani 4 binin üzerinde çocuk, 3 binin üzerinde kadın... Hala daha katliamlarına devam ediyor İsrail Siyonizm'i. Faşist Netanyahu hala daha dünyadaki tepkiye rağmen devam ediyor. Çünkü dünyadaki birçok halk buradaki katliama, vahşete, soykırıma sessiz kalmıyor. Avrupa'da binlerce, on binlerce insan sokakta bunları eylemlerle protesto ediyor" dedi.

"BU KATLİAMA KARŞI KİM SESSİZ KALIRSA ORTAK OLUYOR DEMEKTİR"

Küçükosmanoğlu, "40 günden beri devam eden bu vahşete, bu soykırıma, bu faşist katliamlara, Hitler benzeri bu katliama karşı kim sessiz kalırsa, kim gerekeni yapmazsa ortak oluyor demektir. O bakımdan biz bu katliamlara, İsrail Siyonizm'ine ABD emperyalistlerin katliamlarına her zaman karşı çıktık. Karşı çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçükosmanoğlu hükümeti, İsrail ile siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkiler kesilmeli ve tüm anlaşmalardan geri çekmeye çağırdı.