DİSK'ten İzmir mitingi: Geçim isyanı meydanlara taşındı

15 Mart 2022 Salı, 16:45

İzmir’de yüksek enflasyona, zamlara, düşük maaşlara, kadına şiddete, savaşa, eşitsizliğe ve hukuksuzluğa hayır diyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler alanlara inerek seslerini duyurmak amacıyla yarım günlüğüne iş bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri, çeşitli sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleriyle yurttaşların da katıldığı mitingde binlerce işçi tek yürek oldu, hep birlikte “Emeğimizi, haklarımızı, geleceğimizi ezdirmeyeceğiz” dedi.

İKTİRARA 'TABUTLU' PROTESTO

Kent genelinde belirlenen üç ayrı noktadan oluşturdukları kortejlerle pankartlar ve sloganlar eşliğinde meydana yürüyen binlerce emekçi tek ses, tek yürek oldu. “Hükümet istifa”, “Genel grev, genel direniş”, “Zamlar geri alınsın gibi sloganlar atan DİSK üyeleri, taşıdıkları “Zamma, zulme son” yazılı tabut ve yaktıkları meşalelerle de İzmir’den iktidara mesaj gönderdi.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu memlekette tek adam rejimine geçilirken, her şeyin sorumlusu tek kişi olacak, hesabı tek kişi verecek dediler. Ama gelin görün ki zamların, hayat pahalılığının, soyguna dönüşen faturaların sorumluluğunu alan yok. Zamlar yağarken, enflasyon tırmanırken, işçilere, emekçilere, emeklilere, dar gelirlilere hayat zehir edilirken ortada sorumlu yok. İstedikleri kadar gizlensinler, sorumluktan kaçamazlar. Ve buradan, İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan Türkiye işçi sınıfı adına hesap soruyor. Bu meydan sorumluları biliyor, ama bu meydan sorumlulardan hesap soruyor" dedi.

'BU BÖYLE GİTMEZ'

"Yaşamın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına 'Bu böyle gitmez' diyerek çıkacağız" sözlerini kullanan Çerkezoğlu, "Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır. Tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar artırılmalı, yılın daha başında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları verilmelidir” diye konuştu.

Mitinge işçilere seslenen Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da şunları söyledi:

“Yaşanan yoksulluğun, sefaletin, geçim derdimizin sorumlusu, yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidar ve ortaklarıdır. İktidarın ülkeyi, ekonomiyi yönetme kabiliyeti tamamen yok olmuştur. Ama çaresiz değiliz. Eşitsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa, işsizliğe ve sefalet ücretlerine, teslim olmayacağız. Birleşe birleşe, omuz omuza vererek, bu ülkeye eşitliği de refahı da adaleti de barışı da biz getireceğiz.”